Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Yili Industrial liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 1 Prozent darunter, mit einer Rendite von -12,21 Prozent. In der Nahrungsmittelbranche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -11,2 Prozent, auch hier zeigt sich Inner Mongolia Yili Industrial mit einer Rendite von 1,02 Prozent darunter. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung des aktuellen Status eines Titels verwendet. Der RSI von Inner Mongolia Yili Industrial auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 10,34 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI hingegen weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion im Vergleich zu drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über Inner Mongolia Yili Industrial gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie ein "Neutral"-Rating.