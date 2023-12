Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Yili Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 3,96 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -4,22 Prozent, und Inner Mongolia Yili Industrial liegt aktuell 3,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inner Mongolia Yili Industrial liegt bei 89,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,93 ebenfalls ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der aktuelle Wert beträgt 28,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 25,83 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,98 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (26,86 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung für Inner Mongolia Yili Industrial hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet hingegen auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

