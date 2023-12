Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt, und somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und bei der Inner Mongolia Yili Industrial führt ein RSI von 33,94 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liefert eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Inner Mongolia Yili Industrial aktuell bei 27,81 CNH. Der Aktienkurs selbst liegt bei 26,13 CNH, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liefert ein "Neutral"-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Aufgrund von tiefergehenden Analysen der Kommunikation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial ein langfristiges Stimmungsbild von "Gut" aufgrund der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führen.