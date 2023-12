Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Ist das noch normal?

Die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Im Hinblick auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine regelmäßige Diskussionsintensität, wodurch die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Für die Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Mit einem RSI von 98,94 und einem RSI25 von 68,37 wird die Aktie als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Inner Mongolia Yili Industrial in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,96 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche und von 3,28 Prozent im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild: Der aktuelle Kurs liegt 6,37 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird, während der GD50 lediglich einen Abstand von -2,08 Prozent aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial eine neutrale bis negative Bewertung, basierend auf den genannten Faktoren.