Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Inner Mongolia Yili Industrial liegt bei 17,73, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 55,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 27,78 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,75 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 26,69 CNH, was einem Abstand von +0,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Inner Mongolia Yili Industrial in der "Verbrauchsgüter"-Branche um mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite mit 6,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Inner Mongolia Yili Industrial in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich ebenfalls im grünen Bereich. Aufgrund der intensiven Diskussionen und der steigenden Aufmerksamkeit erhält die Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

