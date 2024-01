Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Joby Aviation":

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An 11 Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial im letzten Jahr eine Rendite von -12,21 Prozent erzielt, was 1,35 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -10,65 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,57 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 26,68 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -0,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 56,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 48,66 und unterstützt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Aktie von Inner Mongolia Yili Industrial aufgrund des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse eine "Gut"-, "Neutral"- und "Neutral"-Bewertung.