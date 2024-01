Inner Mongolia Yi Li Industry Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,77 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 26,27 CNH, was einer Differenz von -5,4 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 26,71 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,65 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild bleibt daher als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 37, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,05 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche zeigt, dass die Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,21 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,04 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie um 1,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.