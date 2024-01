Inner Mongolia Xingye Mining-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Dividendenrendite für Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining beträgt derzeit 0,19 Prozent, was nur geringfügig über dem Durchschnitt von 0,1 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten die Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining derzeit mit einem Wert von 19,44 im Relative Strength-Index überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage liegt der Wert bei 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral", was insgesamt zu einer positiven RSI-Einstufung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,4 Prozent erzielt, was 56,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining liegt derzeit bei 34,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

