Inner Mongolia Xingye Mining Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 8,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas langfristigere RSI25 liegt bei 36,36, was bedeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Anhand der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,65 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt die Aktie mit einer Abweichung von +5,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,06 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen 56,06 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut", was zu dem Befund führt, dass Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

