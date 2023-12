Inner Mongolia Xingye Mining Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Inner Mongolia Xingye Silver&tin Mining-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,89 CNH weicht um +1,35 Prozent vom aktuellen Kurs (9,01 CNH) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 9,35 CNH nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 0,19 % auf, was 1,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist überwiegend negativ. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Aktie eine Rendite von 46,4 Prozent, was mehr als 54 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,71 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darüber mit 54,11 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

