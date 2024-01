Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: Das macht sprachlos!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Inner Mongolia North Hauler Jsc als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Inner Mongolia North Hauler Jsc-Aktie beträgt 60,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 56,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Inner Mongolia North Hauler Jsc in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als "Schlecht" angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Inner Mongolia North Hauler Jsc wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Inner Mongolia North Hauler Jsc-Aktie. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie der Inner Mongolia North Hauler Jsc sowohl basierend auf dem Relative Strength Index als auch auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Neutral" einzustufen ist.