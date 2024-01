Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Inner Mongolia North Hauler Jsc zeigt der RSI7 einen Wert von 31,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 51,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Trendfolgende Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt, deuten darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Inner Mongolia North Hauler Jsc beträgt 18,97 CNH, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 18,83 CNH liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Inner Mongolia North Hauler Jsc-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich hat Inner Mongolia North Hauler Jsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 1,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von 15,52 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 15,78 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Inner Mongolia North Hauler Jsc ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.