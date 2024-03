Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Inner Mongolia North Hauler Jsc wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,48 Prozent auf. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -18,94 Prozent, was bedeutet, dass Inner Mongolia North Hauler Jsc eine Outperformance von +1,46 Prozent erzielte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,24 Prozent im letzten Jahr, wobei Inner Mongolia North Hauler Jsc um 0,76 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia North Hauler Jsc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,54 CNH. Der letzte Schlusskurs von 15,41 CNH weist somit eine Abweichung von -16,88 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 16,47 CNH zeigt eine Abweichung vom letzten Schlusskurs (-6,44 Prozent), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält die Inner Mongolia North Hauler Jsc-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Inner Mongolia North Hauler Jsc liegt aktuell bei 18,06 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Beim RSI25 zeigt sich hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Inner Mongolia North Hauler Jsc somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zu Inner Mongolia North Hauler Jsc veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.