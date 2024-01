Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Inner Mongolia North Hauler Jsc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,79 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +15,52 Prozent für Inner Mongolia North Hauler Jsc entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Inner Mongolia North Hauler Jsc um 15,78 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Inner Mongolia North Hauler Jsc von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Für Inner Mongolia North Hauler Jsc beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 18,97 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 19,65 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,58 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,83 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +4,35 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird Inner Mongolia North Hauler Jsc mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Inner Mongolia North Hauler Jsc liegt der RSI7 aktuell bei 31,64 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,57, was ebenfalls darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Inner Mongolia North Hauler Jsc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.