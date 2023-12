Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia North Hauler Jsc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 17,31 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich einen Rückgang um -0,16 Prozent. Somit bedeutet dies eine Outperformance von +17,48 Prozent im Branchenvergleich für Inner Mongolia North Hauler Jsc. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -0,1 Prozent im letzten Jahr um 17,42 Prozent besser ab. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Inner Mongolia North Hauler Jsc derzeit bei 18,94 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 18,79 CNH, was einem Abstand von -0,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 18,58 CNH, was einer Differenz von +1,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 77,31, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 48,58 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Inner Mongolia North Hauler Jsc weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Inner Mongolia North Hauler Jsc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".