Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Diskussionen rund um Inner Mongolia North Hauler Jsc auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Aktie von Inner Mongolia North Hauler Jsc wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Aktie wird daher mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen zeigt, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden gleitenden Durchschnitten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, es jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz gab. Der RSI zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, aber die technische Analyse deutet auf eine schlechte Bewertung hin.