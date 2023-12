Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie liegt aktuell bei 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 20,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist und somit abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power von 3,93 CNH als positiv bewertet, da er mit +6,5 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 3,63 CNH auf und zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal, da der Abstand +8,26 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität für die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat weist darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power diskutiert, mit positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.