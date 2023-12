Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,71 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,89 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 3,69 CNH, was einer Abweichung von +5,42 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie mit 14,94 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen", die bei -0,1 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,1 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power mit 15,04 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power ist überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Beschäftigung mit negativen Themen rund um das Unternehmen haben zu dieser Einschätzung geführt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 55,56 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 35,21 liegt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie gemischte Signale, mit positiven Entwicklungen bei der Branchenvergleich Rendite, aber einer überwiegend negativen Anlegerstimmung.