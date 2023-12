Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, da der gleitende Durchschnittskurs bei 3,7 CNH liegt und der aktuelle Kurs bei 3,83 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von +3,51 Prozent zum GD200 und von +4,64 Prozent zum GD50. Deshalb wurde die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte die Aktie interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führte.

Die Anlegerstimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ und auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Daher erhielt die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -0,79 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie 15,72 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.