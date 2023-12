Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für M-grass Ecology And Environment liegt der RSI bei 78,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 75, was auch als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist für M-grass Ecology And Environment mit einem aktuellen Wert von 23 zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauindustrie ist das KGV durchschnittlich. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die M-grass Ecology And Environment auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,68 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,75 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,9 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,06 CNH, was einer Abweichung von -7,64 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass M-grass Ecology And Environment über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für M-grass Ecology And Environment in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".