Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment Aktie: DAS heißt noch nichts

M-grass Ecology And Environment wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,67 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bauwesenbranche weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei M-grass Ecology And Environment festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,71 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,66 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt jedoch bei 3,91 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 65, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu M-grass Ecology And Environment als "Neutral" bewertet.