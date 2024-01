Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Travis Perkins":

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von M-grass Ecology And Environment haben in den letzten Monaten ein neutrales Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Insgesamt wird die Aktie als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die M-grass Ecology And Environment-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 15,02 Prozent erzielt, was 13,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Aktie mit einer Rendite von 11,81 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist M-grass Ecology And Environment eine Dividendenrendite von 0,45 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft.

Insgesamt erhält M-grass Ecology And Environment gemäß der RSI-Bewertung und des Branchenvergleichs eine neutrale und eine gute Bewertung, sowie eine schlechte Bewertung im RSI auf 25-Tage-Basis.