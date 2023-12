Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Aktuell bietet die Aktie von M-grass Ecology And Environment eine Dividendenrendite von 0,45 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen liegt der Ertrag jedoch um 0,94 Prozentpunkte niedriger. Trotzdem fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht geringer aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von M-grass Ecology And Environment als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 72,22, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 69,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von M-grass Ecology And Environment beträgt derzeit 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde beim Sentiment und Buzz eine deutliche negative Veränderung bei M-grass Ecology And Environment festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien negativer geworden ist. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält M-grass Ecology And Environment für diese Stufe daher ein "Schlecht".