Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von M-grass Ecology And Environment intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat M-grass Ecology And Environment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,22 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -18,58 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, was einer Outperformance von +18,8 Prozent entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -19,44 Prozent, während M-grass Ecology And Environment um 19,66 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der M-grass Ecology And Environment derzeit -12,03 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -16,8 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Dividende liegt M-grass Ecology And Environment mit einer Ausschüttung von 0,55 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (1,55 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Differenz von 1 Prozentpunkt ist hierbei maßgeblich.