Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen gegenüber Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry grundsätzlich neutral eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry eine "Gut"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry jedoch nur eine schwache Aktivität in der Diskussion im Netz. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hier also ein "Schlecht"-Wert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry mit -36,01 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,91 Prozent, wobei Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry auch hier mit 28,1 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (49,4) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry.