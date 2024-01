Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Anlegerstimmung für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,01 Prozent erzielt, was 28,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,45 Prozent, und Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry liegt aktuell 28,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 7,82 CNH lag, was einer Abweichung von -15,73 Prozent vom Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,92 CNH, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry ergibt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry eine "Neutral"-Bewertung an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry daher ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Analysebereichen.