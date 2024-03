Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger und die technische Analyse deuten darauf hin, dass sich die Aktie von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry derzeit in einer neutralen Position befindet.

Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry positiv war. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält die Aktie eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,42 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,68 CNH (-8,79 Prozent) liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,5 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (+2,4 Prozent).

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie um mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und sogar um 8,64 Prozent unter der Rendite der "Chemikalien"-Branche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis dieser Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt die Analyse sowohl der Stimmung als auch der technischen Indikatoren ein neutrales Rating für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie.