Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -36,01 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 27,8 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,21 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 27,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) liegt der Wert von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 9,32 CNH für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,65 CNH, was einem Unterschied von -17,92 Prozent entspricht. Deshalb wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch einen Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.