Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -36,01 Prozent auf, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt, bei -8,13 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry mit 7,86 CNH aktuell -2,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -17,26 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie beträgt 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 58,02 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry.