Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -36,01 Prozent erzielt. Dies liegt mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Chemikalien-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,88 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry mit 28,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 9,28 CNH liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 7,82 CNH (-15,73 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (7,92 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".