Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Anleger-Sentiment für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry war in den letzten zwei Wochen weitgehend neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Dies führt dazu, dass die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry derzeit um -0,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -13,66 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,62 Prozent erzielt, was 11,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -21,41 Prozent, und die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry liegt aktuell 11,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.