Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,33 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,52 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 49,46, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass die Aktie von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry mit einer Rendite von -32,13 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,83 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.