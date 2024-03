Inner Mongolia Junzheng Energy, Chemical im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei einer Bewertung von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry anhand des RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 64,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Untersuchung von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,01 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,72 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,74 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine überwiegend negative Bewertung für Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry, sowohl in Bezug auf den RSI, die Stimmung und die technische Analyse.