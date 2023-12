Inner Mongolia Junzheng Energy, Chemical-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,86 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,26 Prozent, was einer Underperformance von -0,6 Prozent für Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -8,26 Prozent im letzten Jahr, wobei Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry um 0,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry in den sozialen Medien zeichnen ein positives Bild. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Äußerungen und Meinungen zu dem Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 75,81 eine Überkauft-Situation, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry von 3,69 CNH eine Entfernung von -12,14 Prozent vom GD200 (4,2 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 3,91 CNH ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -5,63 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.