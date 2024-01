Inner Mongolia Junzheng Energy, Chemical Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry mit einer Rendite von -10,4 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (von -7,42 Prozent) liegt das Unternehmen mit 2,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung der Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,15 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,71 CNH liegt, was einem Unterschied von -10,6 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,84 CNH, was einem Unterschied von -3,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts und einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry auf 7-Tage-Basis momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry aufgrund der technischen Analyse.