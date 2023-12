Inner Mongolia Junzheng Energy, Chemical Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry steht bei 54,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 63,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry daher ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry damit 0,68 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -8,19 Prozent. Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry liegt aktuell 0,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.