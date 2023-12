Inner Mongolia Junzheng Energy, Chemical Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Aktie von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry ergibt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,21 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,75 CNH lag, was einer Abweichung von -10,93 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,93 CNH, was einer Abweichung von -4,58 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,57 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite der Aktie mit -0,57 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Anleger-Stimmung bei Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen. Sowohl der 7-Tage-RSI (47) als auch der 25-Tage-RSI (68,75) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry gemäß der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Anleger-Stimmung ein neutrales Gesamtrating.