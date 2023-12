Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inner Mongolia Furui Medical Science zeigt eine Bewertung von 59,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38. Dies wird auch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist positiv und wird insgesamt als "Gut" bewertet. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht, und obwohl in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen diskutiert wurden, bleibt die Stimmung gut.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Inner Mongolia Furui Medical Science beträgt 85, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Diese Bewertung führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität und eine stabile Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Inner Mongolia Furui Medical Science in den verschiedenen analysierten Kategorien.

