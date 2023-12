Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividendenrendite der Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie beträgt derzeit 0,56 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 30,35 CNH, während der aktuelle Kurs bei 42,58 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +40,3 Prozent im Vergleich zum GD200. Auch im Vergleich zum GD50 liegt die Aktie mit +10,54 Prozent im Plus. Die Gesamtnote für die technische Analyse fällt daher "Gut" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie einen Wert von 52,76 (RSI7) und 40,15 (RSI25). Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend negative Themen diskutiert. Die Stimmung der Anleger wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie auf Grundlage der Dividendenrendite, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.