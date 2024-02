Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Inner Mongolia Furui Medical Science hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,63 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Inner Mongolia Furui Medical Science nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 88,75, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.