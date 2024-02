Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Die Gesamtanalyse des RSI liefert somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufwies. Daher erhält die Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Inner Mongolia Furui Medical Science mit 0,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie ein "Gut"-Signal aufweist, wenn man die Entfernung vom GD200 als Grundlage nimmt. Hingegen ergibt die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage ein "Neutral"-Signal. Unterm Strich wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.