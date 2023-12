Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Furui Medical Science hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,68 Prozent erzielt, was 58,36 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,55 Prozent, wobei Inner Mongolia Furui Medical Science aktuell 56,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Furui Medical Science beträgt 85, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Inner Mongolia Furui Medical Science eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für diesen Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Inner Mongolia Furui Medical Science-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, sowie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.