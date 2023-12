Inner Mongolia Furui Medical Science Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Inner Mongolia Furui Medical Science weist derzeit ein KGV von 85 auf, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 in der Branche "Arzneimittel" haben. Fundamental betrachtet ist das Unternehmen daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Inner Mongolia Furui Medical Science eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividende von Inner Mongolia Furui Medical Science beträgt 0,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimittel (1,48 %). Damit ist die Ausschüttung nur leicht niedriger und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,83 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Inner Mongolia Furui Medical Science.