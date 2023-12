Inner Mongolia First Machinery Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Inner Mongolia First Machinery in den sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie neutral bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Inner Mongolia First Machinery daher mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie eingeordnet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche hat die Aktie von Inner Mongolia First Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,23 Prozent erzielt, was eine geringfügige Unterperformance von -0,05 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 0,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Inner Mongolia First Machinery als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 66,04 und der RSI25 liegt bei 67,82, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Inner Mongolia First Machinery-Aktie sowohl vom durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Inner Mongolia First Machinery basierend auf den analysierten Kriterien.