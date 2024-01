Inner Mongolia First Machinery Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Inner Mongolia First Machinery hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 1,82 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -3,05 Prozent für Inner Mongolia First Machinery führt. Im Industrie-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,55 Prozent, wobei Inner Mongolia First Machinery 2,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Inner Mongolia First Machinery-Aktie in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt einen Wert von 9,2 CNH aufweist, was einer Abweichung von -10,22 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,26 CNH entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,5 CNH, was einer Abweichung von -2,82 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage steht bei 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung für Inner Mongolia First Machinery war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien wider. Zusätzlich wurden mehrheitlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab insgesamt 4 positive und 3 negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und der Anleger-Stimmung darauf schließen, dass Inner Mongolia First Machinery gemischte Bewertungen erhält, aber insgesamt positiv eingestuft wird.