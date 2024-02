Inner Mongolia Eerduosi Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Inner Mongolia Erdos wird auf Basis des RSI7 mit 26,45 Punkten als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung zu Inner Mongolia Erdos ist überwiegend negativ, obwohl in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Die Gesamtbetrachtung ergibt eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,61 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,5 CNH liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" sowie der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Inner Mongolia Erdos deutlich über dem Durchschnitt. Die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.