Inner Mongolia Eerduosi Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Erdos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,36 Prozent erzielt, was 3,15 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,21 Prozent, und die Aktie von Inner Mongolia Erdos liegt aktuell 3,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der RSI der Inner Mongolia Erdos bei 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 39 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen über Inner Mongolia Erdos gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia Erdos-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,76 CNH. Der letzte Schlusskurs (9,56 CNH) weicht um -2,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Inner Mongolia Erdos-Aktie somit in den verschiedenen Kategorien überwiegend ein "Neutral"-Rating.