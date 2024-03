Inner Mongolia Eerduosi Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Inner Mongolia Erdos-Aktie zeigt einen Wert von 14 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 34,08, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Inner Mongolia Erdos basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Inner Mongolia Erdos in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,07 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Ebenso liegt die Aktie 18,07 Prozent über der durchschnittlichen Rendite des "Materialien"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Inner Mongolia Erdos zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Inner Mongolia Erdos-Aktie.