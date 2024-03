Inner Mongolia Eerduosi Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Der RSI für Inner Mongolia Erdos liegt aktuell bei 47,97 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 38,86, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion an 11 Tagen von positiven Themen geprägt war. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Inner Mongolia Erdos in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments führt. Die Aktie wurde in etwa normal häufig diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Inner Mongolia Erdos-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Inner Mongolia Erdos-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.