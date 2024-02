Inner Mongolia Dazhong Mining Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Inner Mongolia Dazhong Mining jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Inner Mongolia Dazhong Mining, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Inner Mongolia Dazhong Mining liegt bei 18,92 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 60,12, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Inner Mongolia Dazhong Mining aktuell bei 10,77 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 9,43 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,44 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -3,87 Prozent, was ein "Neutral"-Signal zur Folge hat. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Inner Mongolia Dazhong Mining veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".